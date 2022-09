Gb: la neo - premier Truss avvisata con un bigliettino alla Camera dei Comuni (Di giovedì 8 settembre 2022) Ecco il momento in cui Nadhim Zahawi - Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito dal luglio 2022 e membro del Partito Conservatore - passa alla neo - premier Liz Truss un foglietto con la notizia ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ecco il momento in cui Nadhim Zahawi - Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito dal luglio 2022 e membro del Partito Conservatore - passaneo -Lizun foglietto con la notizia ...

VarricchioMauro : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'La neo premier britannica Liz #Truss è una donna russofoba, incompetente e mediocre che non ha nozioni ele… - AlbertoEnricoA2 : RT @lanf64: #LizTruss, #Mosca deride la neo premier: 'E' il segno della crisi della #democrazia'. #Putin è alla frutta e sa che la premier… - Larabrusi : @Marzia2495 Si con la neo premier, diciamo affaticata, ma del resto aveva un'età quindi sembrava nella norma - AMIStaDeS_2017 : #QueenElizabeth - Anche la neo premier Liz #Truss esprime la propria preoccupazione per la salute della #Regina : '… - tommasosauro : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'La neo premier britannica Liz #Truss è una donna russofoba, incompetente e mediocre che non ha nozioni ele… -