Flavio Briatore non ce la fa più | la situazione è vicina a una tragedia

fanpage : “Non ho mai visto un povero creare posti di lavoro. Invece di ringraziarti ti rompono anche il ca***. Il Paese ver… - Corriere : Briatore: «Mai visto un povero creare posti di lavoro Rompono anziché dire grazie» - Dadamir3 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… - GianmarioAngius : RT @IMattanza: 'Solo un in ItaGlia un latitante amnistiato dal passato oscuro con ombre della mafia può permettersi di dire queste cose' IM… - rmsmile72 : RT @confundustria: Flavio Briatore: “Mai visto un povero creare posti di lavoro, rompono i coglioni invece di ringraziare”. Che essere dis… -

La ex dicon il manager che stava con Roberta Morise Complici e innamorati Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini nella prima foto insieme in vacanza pubblicata dal settimanale "Diva e donna". ...Confermata la liaison tra l ex moglie die il giovane imprenditore Giulio Fratini. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stanno insieme. Dopo settimane di gossip la nuova coppia stata pizzicata in atteggiamenti intimi dai ...L'imprenditore scatena l'ennesima polemica pubblicando su instagram l'estratto di una sua intervista. Tanti i like di approvazione come quello di Sonia ...Flavio Briatore torna al centro delle polemiche in seguito ad una sua dichiarazione su Instagram, nella quale si scaglia contro i poveri.