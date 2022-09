Elezioni ultime notizie. Conte: incomprensibile no del governo al Superbonus. Calenda: va chiuso (Di giovedì 8 settembre 2022) A poco più di due settimane dal voto del 25 settembre la campagna elettorale si concentra sui temi delle riforme istituzionali e del caro energia. Il leader dem Enrico Letta dice un netto no alla riforma in senso presidenzialista sostenuta dal centrodestra mentre il leader del Terzo polo Carlo Calenda chiede di chiudere gli sconti in edilizia Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 8 settembre 2022) A poco più di due settimane dal voto del 25 settembre la campagna elettorale si concentra sui temi delle riforme istituzionali e del caro energia. Il leader dem Enrico Letta dice un netto no alla riforma in senso presidenzialista sostenuta dal centrodestra mentre il leader del Terzo polo Carlochiede di chiudere gli sconti in edilizia

