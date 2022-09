Elezioni, la Lega a Sicignano degli Alburni: “I diritti dei cittadini non siano elemosina” (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSicignano degli Alburni (Sa)- “I diritti dei cittadini non si trasformino in elemosina”. Non usa mezzi termini, Dante Santoro, consigliere comunale di Salerno e candidato alla Camera dei Deputati nella lista della Lega. Un messaggio chiaro quello di Santoro alle forze politiche avversarie, in particolare al centrosinistra, che concorrono alle Elezioni politiche del 25 settembre, che giunge nella serata di incontro e confronto dei candidati della Lega a Sicignano degli Alburni. Non manca da Santoro, la stoccata al M5S, -ha detto – deve essere reddito colLegato all’impiego del cittadino indigente nei lavori di pubblica utilità. Basta -ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti(Sa)- “Ideinon si trasformino in”. Non usa mezzi termini, Dante Santoro, consigliere comunale di Salerno e candidato alla Camera dei Deputati nella lista della. Un messaggio chiaro quello di Santoro alle forze politiche avversarie, in particolare al centrosinistra, che concorrono allepolitiche del 25 settembre, che giunge nella serata di incontro e confronto dei candidati della. Non manca da Santoro, la stoccata al M5S, -ha detto – deve essere reddito colto all’impiego del cittadino indigente nei lavori di pubblica utilità. Basta -ha ...

