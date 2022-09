Dall’eutanasia allo Ius scholae Con le destre si ferma tutto

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 8 settembre 2022) Immigrazione e cittadinanza, diritti delle donne e Lgbtiq+, fine vita, cannabis. Non ci sono solo il fisco, l’ambiente e l’economia. Anche il futuro dell’Italia dei diritti civili è in balle prossime elezioni. Diritti senza cittadinanza. Ecco che succede se vincono Meloni & Company Non c’è dubbio che il M5S, il Pd con i suoi alleati – +Europa e Verdi-Sinistra Italiana – siano i più coraggiosi nella difesa di tali diritti mentre nel programma elettorale congiunto del centrodestra, tra i 15 punti, i diritti civili non compaiono proprio e se fanno capolino nelle singole proposte dei partiti è in un’ottica a dir poco retrograda e oscurantista. Tra i principali punti proposti dal Pd c’è l’abolizione della legge Bossi-Fini e la promessa di una nuova legge sull’immigrazione. E poi approvazione dello ius. Nel programma si legge che “le ...