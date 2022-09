Carlo Calenda sarà in fiera a Bergamo la sera di domenica (Di giovedì 8 settembre 2022) domenica 11 settembre dalle 21 alla fiera di Bergamo in via Lunga è in programma l’evento di presentazione dei Candidati del Terzo Polo – Lista “Italia Sul Serio” insieme al leader di Azione Carlo Calenda. “Una campagna senza promesse che gli stessi cittadini non sopportano più perché sanno essere irrealizzabili, una campagna elettorale sobria e un progetto che si rivolge ai cittadini che cercano serietà e competenza nella politica. – fanno sapere gli organizzatori che proseguono – per Bergamo sarà un momento davvero molto importante per conoscere i Candidati alla Camera e al Senato, ma anche per ascoltare le proposte contenute nel programma del Terzo Polo; proposte realizzabili e soprattutto relative alle vere urgenze del Paese”. “Ogni voto che andrà alla Lista del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 settembre 2022)11 settembre dalle 21 alladiin via Lunga è in programma l’evento di presentazione dei Candidati del Terzo Polo – Lista “Italia Sul Serio” insieme al leader di Azione. “Una campagna senza promesse che gli stessi cittadini non sopportano più perché sanno essere irrealizzabili, una campagna elettorale sobria e un progetto che si rivolge ai cittadini che cercano serietà e competenza nella politica. – fanno sapere gli organizzatori che proseguono – perun momento davvero molto importante per conoscere i Candidati alla Camera e al Senato, ma anche per ascoltare le proposte contenute nel programma del Terzo Polo; proposte realizzabili e soprattutto relative alle vere urgenze del Paese”. “Ogni voto che andrà alla Lista del ...

