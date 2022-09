Calciomercato, Karius ritorna in Premier: i dettagli (Di giovedì 8 settembre 2022) Loris Karius torna in Inghilterra. Gli sceicchi del Newcastle hanno scelto il portiere tedesco. Loris Karius, Liverpool Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, l’ex portiere del Liverpool sarebbe già in città per svolgere le visite mediche. Contratto annuale per il giocatore rimasto svincolato dopo le deludenti esperienze con Fenerbache e Union Berlino. Le Magpies sembrerebbero aver trovato in lui il sostituto di Dubravka, trasferito al Manchester United. Occuperà il ruolo di secondo portiere, facendo il vice a Pope. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di giovedì 8 settembre 2022) Loristorna in Inghilterra. Gli sceicchi del Newcastle hanno scelto il portiere tedesco. Loris, Liverpool Secondo quanto riportato da Niccolò Schira, l’ex portiere del Liverpool sarebbe già in città per svolgere le visite mediche. Contratto annuale per il giocatore rimasto svincolato dopo le deludenti esperienze con Fenerbache e Union Berlino. Le Magpies sembrerebbero aver trovato in lui il sostituto di Dubravka, trasferito al Manchester United. Occuperà il ruolo di secondo portiere, facendo il vice a Pope. di Marco Gioviale

