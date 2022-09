CALCIOMERCATO ICARDI AL GALATASARAY (Di giovedì 8 settembre 2022) Mauro ICARDI riparte dal GALATASARAY. L’accordo nell’aria da tempo è diventato ufficiale ieri: l’attaccante argentino arriva in Turchia in prestito dal Psg, che lo lascia andare senza rimpianti, se non quello, probabilmente, di averlo riscattato dall’Inter nell’estate del 2020. A 29 anni, teoricamente nel pieno della maturità, il centravanti ha la possibilità, forse l’ultima, di dimostrare il proprio valore in un campionato certamente meno competitivo di quello francese, ma in una piazza che è comunque ad alta pressione. CALCIOMERCATO ICARDI RIPARTE DALLA TURCHIA Trentacinque presenze, cinque gol. Questo il bottino di ICARDI nell’ultima stagione al Psg. Un calo repentino e progressivo, perché le 20 reti della prima stagione avevano convinto i francesi, come detto, a spendere 58 milioni, bonus compresi, ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 8 settembre 2022) Mauroriparte dal. L’accordo nell’aria da tempo è diventato ufficiale ieri: l’attaccante argentino arriva in Turchia in prestito dal Psg, che lo lascia andare senza rimpianti, se non quello, probabilmente, di averlo riscattato dall’Inter nell’estate del 2020. A 29 anni, teoricamente nel pieno della maturità, il centravanti ha la possibilità, forse l’ultima, di dimostrare il proprio valore in un campionato certamente meno competitivo di quello francese, ma in una piazza che è comunque ad alta pressione.RIPARTE DALLA TURCHIA Trentacinque presenze, cinque gol. Questo il bottino dinell’ultima stagione al Psg. Un calo repentino e progressivo, perché le 20 reti della prima stagione avevano convinto i francesi, come detto, a spendere 58 milioni, bonus compresi, ...

