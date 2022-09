Calcio: l’omaggio a Maradona dal 10 Ottobre si estende ai Mondiali (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo Stadio Olimpico ospiterà un ritorno all’epicentro del clamore per il ritmo, attraverso l’espressione di massa del Calcio internazionale di tutti e tempi. Il Match for Peace, l’evento benefico interreligioso più importante al mondo, sarà il preludio dei Mondiali del Qatar 2022, quando il Pallone della Pace sarà consegnato dal Santo Padre Francesco per la Partita dell’Olimpico. Un’emozione speciale per questa terza edizione dell’incontro, che sarà preceduta nelle settimane precedenti da un omaggio al grande fuoriclasse del Calcio, Diego Armando Maradona, che è stato il principale promotore e figura rappresentativa di questa manifestazione, capitano della squadra Scholas, nel Match svoltosi nel 2016. Ecco perché il 10 / 10 la palla comincerà a rotolare in un omaggio al “Diez”, che durerà fino al 14 ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos) – Lo Stadio Olimpico ospiterà un ritorno all’epicentro del clamore per il ritmo, attraverso l’espressione di massa delinternazionale di tutti e tempi. Il Match for Peace, l’evento benefico interreligioso più importante al mondo, sarà il preludio deidel Qatar 2022, quando il Pallone della Pace sarà consegnato dal Santo Padre Francesco per la Partita dell’Olimpico. Un’emozione speciale per questa terza edizione dell’incontro, che sarà preceduta nelle settimane precedenti da un omaggio al grande fuoriclasse del, Diego Armando, che è stato il principale promotore e figura rappresentativa di questa manifestazione, capitano della squadra Scholas, nel Match svoltosi nel 2016. Ecco perché il 10 / 10 la palla comincerà a rotolare in un omaggio al “Diez”, che durerà fino al 14 ...

