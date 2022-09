Aifa approva vaccini bivalenti per over 12 (Di giovedì 8 settembre 2022) Con una circolare diffusa questo pomeriggio, "accogliendo il parere espresso dall`Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)", la Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, "ha approvato l`indicazione di utilizzo della formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19". "La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei due vaccini a m-RNA, Comirnaty e Spikevax, è raccomandata prioritariamente: a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa - prosegue la circolare - includendo anche operatori sanitari, operatori e ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 8 settembre 2022) Con una circolare diffusa questo pomeriggio, "accogliendo il parere espresso dall`Agenzia Europea dei Medicinali (EMA)", la Commissione Tecnico Scientifica di, "hato l`indicazione di utilizzo della formulazione bivalente deia m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19". "La formulazione bivalente Original/Omicron BA.1 dei duea m-RNA, Comirnaty e Spikevax, è raccomandata prioritariamente: a coloro che sono ancora in attesa di ricevere la seconda dose di richiamo, in base alle raccomandazioni e le tempistiche già previste per la stessa - prosegue la circolare - includendo anche operatori sanitari, operatori e ...

