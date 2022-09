A Torino viene inaugurato lo Juventus Stadium – 8 settembre 2011 – VIDEO (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8 settembre 2011 viene inaugurato a Torino lo Juventus Stadium: un grande spettacolo e un’amichevole aprono la nuova era dei bianconeri Una nuova era. Quella cominciata la sera dell’8 settembre 2011, quando a Torino veniva inaugurato lo Juventus Stadium. Una realtà unica nel suo genere in Italia, che si è portata appresso risultati clamorosi: da quando quello ora ribattezzato Allianz Stadium da accordi commerciali è diventato il teatro di casa, infatti, i bianconeri hanno sempre vinto lo scudetto. Fin dal 2011/2012, insomma, stagione inaugurata proprio dalla spettacolare cerimonia del taglio del nastro sull’impianto. Con ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) L’8lo: un grande spettacolo e un’amichevole aprono la nuova era dei bianconeri Una nuova era. Quella cominciata la sera dell’8, quando avenivalo. Una realtà unica nel suo genere in Italia, che si è portata appresso risultati clamorosi: da quando quello ora ribattezzato Allianzda accordi commerciali è diventato il teatro di casa, infatti, i bianconeri hanno sempre vinto lo scudetto. Fin dal/2012, insomma, stagione inaugurata proprio dalla spettacolare cerimonia del taglio del nastro sull’impianto. Con ...

