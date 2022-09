A Piana degli Albanesi il piccolo Matteo La Monica tornerà a vivere nei sorrisi dei bambini (Di giovedì 8 settembre 2022) Sabato 10 Settembre alle ore 10.00 presso i locali di Patret, a Piana degli Albanesi, nel Palermitano, verrà inaugurata la Stanza della Piuma Gialla, in memoria del piccolo Matteo La Monica, scomparso nel febbraio del 2021 dopo aver affrontato una gravissima malattia sempre con il sorriso e la voglia di giocare. La gioia nella breve vita di Matteo Proprio a Piana degli Albanesi si concretizzerà un segno della gioia che ha caratterizzato la breve vita di Matteo e che lui stesso ha saputo donare ogni giorno: una stanza speciale, aperte a giovani pazienti e alle famiglie dove poter giocare, divertirsi, trascorrere delle ore liete e gioiose anche se si convive con la malattia e la paura. La piuma gialla, ... Leggi su sicilia.news (Di giovedì 8 settembre 2022) Sabato 10 Settembre alle ore 10.00 presso i locali di Patret, a, nel Palermitano, verrà inaugurata la Stanza della Piuma Gialla, in memoria delLa, scomparso nel febbraio del 2021 dopo aver affrontato una gravissima malattia sempre con il sorriso e la voglia di giocare. La gioia nella breve vita diProprio asi concretizzerà un segno della gioia che ha caratterizzato la breve vita die che lui stesso ha saputo donare ogni giorno: una stanza speciale, aperte a giovani pazienti e alle famiglie dove poter giocare, divertirsi, trascorrere delle ore liete e gioiose anche se si convive con la malattia e la paura. La piuma gialla, ...

mirko_furlan : RT @we_ci65: Sua maesta' l'ulivo #piana degli ulivi#fasano#ostuni - we_ci65 : Sua maesta' l'ulivo #piana degli ulivi#fasano#ostuni - GianfryJuve : RT @pietro00112: @BDoltri @GianfryJuve @CarloFubiani @Baldo14603459 Palermo varrebbe da sola la vacanza. Cioè vai in Sicilia e non ti fai i… - BDoltri : RT @pietro00112: @BDoltri @GianfryJuve @CarloFubiani @Baldo14603459 Palermo varrebbe da sola la vacanza. Cioè vai in Sicilia e non ti fai i… - pietro00112 : @BDoltri @GianfryJuve @CarloFubiani @Baldo14603459 Palermo varrebbe da sola la vacanza. Cioè vai in Sicilia e non t… -