Venezia 79, Harry Styles e il presunto sputo su Chris Pine. Cosa ha dichiarato l'attore (Di mercoledì 7 settembre 2022) Non si placano i rumors attorno ad Harry Styles e la sua apparizione al Lido di Venezia per la presentazione di "Don't Worry Darling" film diretto da Olivia Wilde e presentato fuori concorso a Venezia 79. Dopo la mancata foto con Olivia Wilde sul carpet, con cui avrebbe intrapreso una liason proprio durante le riprese del film, dopo il silenzio sui suoi account social dove il cantante non ha pubblicato niente riguardo il suo soggiorno Veneziano, ora arriva un'altra apparente scivolata. Sul web è diventato virale un video che riprende Harry Styles mentre sembra sputare addosso al collega ...

team_world : Harry - meraviglioso come sempre - è arrivato alla conferenza stampa di #DontWorryDarling a #Venezia79? Ecco foto… - team_world : Harry è arrivato a Venezia????: domani alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica verrà presentato il film… - sonoinmbd : RT @EdwillOsd: Louis che dice di non sapere che Harry era a Venezia un po' come Harry che non si è accorto che Olivia era sul carpet a V… - harryyscinema : semmai è grazie a harry che lei è stata a venezia dato che LEI ha messo in palio i biglietti del SUO concerto ma vo… - ssteyuj : RT @_brynhildr_: Come lo spieghi a una persona non iscritta a Twitter che è stato realizzato un video in cui Harry Styles lancia una capret… -