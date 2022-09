US Open 2022, Aryna Sabalenka vola in semifinale: battuta Karolina Pliskova in due set (Di mercoledì 7 settembre 2022) Aryna Sabalenka perfetta nei quarti di finale degli US Open 2022. La bielorussa classe 1998 (testa di serie n.6) sconfigge la ceca Karolina Pliskova (n.22 del seeding) per 6-1 7-6(4) dopo un’ora e 24 minuti ed eguaglia il suo miglior risultato nello Slam di New York (la nativa di Minsk era arrivata nel penultimo atto del torneo anche nella scorsa stagione). Sabalenka si contenderà un posto in finale con la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) e la padrona di casa Jessica Pegula (n.8 del torneo). Pronti, via e arriva già un allungo prepotente della bielorussa: la numero 6 al mondo strappa per ben due volte consecutive il servizio alla sua avversaria e in poco tempo vola sul 4-0. Pliskova prova a scuotersi con il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022)perfetta nei quarti di finale degli US. La bielorussa classe 1998 (testa di serie n.6) sconfigge la ceca(n.22 del seeding) per 6-1 7-6(4) dopo un’ora e 24 minuti ed eguaglia il suo miglior risultato nello Slam di New York (la nativa di Minsk era arrivata nel penultimo atto del torneo anche nella scorsa stagione).si contenderà un posto in finale con la vincente del match tra la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) e la padrona di casa Jessica Pegula (n.8 del torneo). Pronti, via e arriva già un allungo prepotente della bielorussa: la numero 6 al mondo strappa per ben due volte consecutive il servizio alla sua avversaria e in poco temposul 4-0.prova a scuotersi con il ...

