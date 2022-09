Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 15:10 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 7 settembre al microfono Giuliano Ferrigno Buon pomeriggio dalla stazione la Lucia non fornirà più petrolio e grazie a quei paesi occidentali Che imporranno price CAP sull’energia russa lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok non consegneremo nulla cioè contrario i nostri interessi in questo caso economici nei gas nel petrolio nel carbone in niente aggiunto il presidente ha poi detto di avere in mente di imporre restrizioni sulle esportazioni di grano e sementi ucraini verso l’Europa e di voler ne discute con il presidente turco erdogan le sanzioni imposte da preso cidentale laruccia costituiscono una minaccia il mondo intero ha concluso Putin Quindi in caso energia l’agenzia di Rating Standard & Poor’s stima che la bolletta dell’Europa supera livelli pre-pandemia dimmelo oltre 1000 miliardi di euro per ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 7 settembre al microfono Giuliano Ferrigno Buon pomeriggio dalla stazione la Lucia non fornirà più petrolio e grazie a quei paesi occidentali Che imporranno price CAP sull’energia russa lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok non consegneremo nulla cioè contrario i nostri interessi in questo caso economici nei gas nel petrolio nel carbone in niente aggiunto il presidente ha poi detto di avere in mente di imporre restrizioni sulle esportazioni di grano e sementi ucraini verso l’Europa e di voler ne discute con il presidente turco erdogan le sanzioni imposte da preso cidentale laruccia costituiscono una minaccia il mondo intero ha concluso Putin Quindi in caso energia l’agenzia di Rating Standard & Poor’s stima che la bolletta dell’Europa supera livelli pre-pandemia dimmelo oltre 1000 miliardi di euro per ...

