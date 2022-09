Ultime Notizie – Elezioni 2022, parte domani l’ecotour di Letta: campagna elettorale in bus elettrico (Di mercoledì 7 settembre 2022) Al via da Brescia alle 18, prima tappa Bergamo alle 21 e poi sabato alle 18,30 a Torino. Segretario dem: “Fantastica avventura per dimostrare come un Paese come il nostro renda impossibile la mobilità elettrica”. Partirà domani da Brescia l’ecotour elettorale di Enrico Letta con il bus elettrico. L’appuntamento è alle 18 a piazza del Mercato a Brescia. La prima tappa sarà Bergamo dove alle 21 è prevista un’iniziativa con il segretario del Pd a piazza Dante Alighieri. Mentre sabato seconda tappa a Torino alle 18 e 30 a piazza d’Armi. Era stato lo stesso segretario dem nei giorni scorsi ad annunciare il via all’iniziativa e spiegarne il senso. “Il 9, venerdì della settimana prossima, da Brescia partirà l’ecotour con il nostro bus elettrico col quale inizieremo il ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Al via da Brescia alle 18, prima tappa Bergamo alle 21 e poi sabato alle 18,30 a Torino. Segretario dem: “Fantastica avventura per dimostrare come un Paese come il nostro renda impossibile la mobilità elettrica”. Partiràda Bresciadi Enricocon il bus. L’appuntamento è alle 18 a piazza del Mercato a Brescia. La prima tappa sarà Bergamo dove alle 21 è prevista un’iniziativa con il segretario del Pd a piazza Dante Alighieri. Mentre sabato seconda tappa a Torino alle 18 e 30 a piazza d’Armi. Era stato lo stesso segretario dem nei giorni scorsi ad annunciare il via all’iniziativa e spiegarne il senso. “Il 9, venerdì della settimana prossima, da Brescia partiràcon il nostro buscol quale inizieremo il ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - fatatatina3 : RT @Siciliano741: - SampNews24 : #Spezia, chi prende il posto di #Pecini? Scelto il sostituto dell’ex #Sampdoria -