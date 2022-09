Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: “Pd ribalterà pronostici e sondaggi” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sarà grazie a voi che noi rovesceremo i pronostici, rovesceremo i sondaggi e saremo in grado di dimostrare a tutti i cittadini che questo Paese non torna indietro”. Enrico Letta, segretario del Pd, si esprime così nell’appuntamento a Cagliari in vista delle Elezioni 2022 del 25 settembre. I sondaggi delineano un quadro caratterizzato dal primato di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni in questa campagna elettorale parla un linguaggio molto moderato – dice Letta -. Ma due mesi fa, forse pensando che nessuno di noi capisse lo spagnolo, fece quel discorso in Spagna che vi invito ad andare a rivedere”. “Il vero progetto di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni è in quel discorso in Spagna, non in quello che sta dicendo oggi in una campagna elettorale nella quale modera i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sarà grazie a voi che noi rovesceremo i, rovesceremo ie saremo in grado di dimostrare a tutti i cittadini che questo Paese non torna indietro”. Enrico, segretario del Pd, si esprime così nell’appuntamento a Cagliari in vista delledel 25 settembre. Idelineano un quadro caratterizzato dal primato di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni in questa campagna elettorale parla un linguaggio molto moderato – dice-. Ma due mesi fa, forse pensando che nessuno di noi capisse lo spagnolo, fece quel discorso in Spagna che vi invito ad andare a rivedere”. “Il vero progetto di Fratelli d’Italia e di Giorgia Meloni è in quel discorso in Spagna, non in quello che sta dicendo oggi in una campagna elettorale nella quale modera i ...

