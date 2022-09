Truss - Biden, importante proteggere pace in Irlanda del Nord (Di mercoledì 7 settembre 2022) La nuova premier britannica Liz Truss e il presidente degli Usa Joe Biden si sono detti d'accordo "sull'importanza di poteggere" la pace in Irlanda del Nord, nel corso della prima telefonata tra i due,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) La nuova premier britannica Lize il presidente degli Usa Joesi sono detti d'accordo "sull'importanza di poteggere" laindel, nel corso della prima telefonata tra i due,...

Usa - Gb:Irlanda del Nord, mantenere pace 0.49 Usa - Gb:Irlanda del Nord, mantenere pace La neo premier britannica Liz Truss e il presidente Usa Biden hanno concordato "sull'importanza di poteggere" la pace in Irlanda del Nord. E' quanto hanno detto colloquio telefonico poche ore dopo l'ingresso di Truss a Downing Street.