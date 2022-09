Traffico Roma del 07-09-2022 ore 17:00 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità continuano le cose sul grande raccordo anulare carreggiata esterna tra la via del mare l’ardeatina e code anche per lavori sulla Pontina in corrispondenza di via di Decima Verso il raccordo incidente con rallentamenti su Viale Regina Margherita e rallentamenti per Traffico sulla Pineta Sacchetti ancora se vieni a stadio II su viale dello Scalo di San Lorenzo e su via Appia Pignatelli altri rallentamenti tra il ponte Vittorio Emanuele II il ponte Cavour un incidente da segnalare in via Giulio Romano altezza del Lungotevere Thaon di Revel alla prudenza per un incidente dove si rallenta in via Antonio Lotti Avvia da oggi lo ricordiamo i lavori in via Acaia con una riduzione della carreggiata tra via Sinuessa via per i dettagli di questa di altre ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità continuano le cose sul grande raccordo anulare carreggiata esterna tra la via del mare l’ardeatina e code anche per lavori sulla Pontina in corrispondenza di via di Decima Verso il raccordo incidente con rallentamenti su Viale Regina Margherita e rallentamenti persulla Pineta Sacchetti ancora se vieni a stadio II su viale dello Scalo di San Lorenzo e su via Appia Pignatelli altri rallentamenti tra il ponte Vittorio Emanuele II il ponte Cavour un incidente da segnalare in via Giuliono altezza del Lungotevere Thaon di Revel alla prudenza per un incidente dove si rallenta in via Antonio Lotti Avvia da oggi lo ricordiamo i lavori in via Acaia con una riduzione della carreggiata tra via Sinuessa via per i dettagli di questa di altre ...

