Tiro a segno, Europei 2022: i risultati delle gare juniores del 7 settembre (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli Europei 2022 di Tiro a segno si sono ufficialmente aperti. A Wroclaw, in Polonia, oggi è stata la volta delle prime sessioni di sparo per gli juniores. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Pistola sportiva donne 25m Il primo turno del format ha visto chiudere davanti a tutte la croata Lana Spirelja con uno score di 291/300. A centro-gruppo invece le italiane, che guardano all’ottavo e ultimo posto, per provare, domani a centrare la qualificazione alle semifinali: 11esima Cristina Magnani (283/300 – 93/95/95), 14esima Giada Giannachi (280/300 – 94/95/91) e 18esima Alessandra Fait (279/300 – 97/88/94). All’interno dello stesso contest, ma al maschile, specialità che domani verrà eseguita con la pistola automatica, v’è da registrare inoltre la vittoria del titolo europeo di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Glidisi sono ufficialmente aperti. A Wroclaw, in Polonia, oggi è stata la voltaprime sessioni di sparo per gli. Andiamo a vedere come sono andate le cose. Pistola sportiva donne 25m Il primo turno del format ha visto chiudere davanti a tutte la croata Lana Spirelja con uno score di 291/300. A centro-gruppo invece le italiane, che guardano all’ottavo e ultimo posto, per provare, domani a centrare la qualificazione alle semifinali: 11esima Cristina Magnani (283/300 – 93/95/95), 14esima Giada Giannachi (280/300 – 94/95/91) e 18esima Alessandra Fait (279/300 – 97/88/94). All’interno dello stesso contest, ma al maschile, specialità che domani verrà eseguita con la pistola automatica, v’è da registrare inoltre la vittoria del titolo europeo di ...

