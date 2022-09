Star Wars: John Boyega dice la sua su Duel of the Fates (Di mercoledì 7 settembre 2022) Star Wars. Prima di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, era stato scritto un altro film finale per la Trilogia Sequel. Colin Trevorrow era stato incaricato di realizzare la conclusione della saga degli Skywalker e aveva consegnato la sceneggiatura del suo Duel of the Fates. Quest’opera avrebbe fatto felice sicuramente un attore Leggi su starwarsnews (Di mercoledì 7 settembre 2022). Prima di Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, era stato scritto un altro film finale per la Trilogia Sequel. Colin Trevorrow era stato incaricato di realizzare la conclusione della saga degli Skywalker e aveva consegnato la sceneggiatura del suoof the. Quest’opera avrebbe fatto felice sicuramente un attore

hisdarkfeed : @undomyel Uno dei mali della società sono ahimè i fanboys. I fanboys non hanno capacità di valutare oggettivamente… - starwarsnewsit : Star Wars: Rosario Dawson ci aggiorna sulla serie tv Ahsoka - - JustMeMatteo : Anche se odio Star Wars (storia lunga) ho sempre tifato per lui - Fantascienzacom : Cosa c'è da vedere in streaming in settembre: Lo scontro tra Tolkien e Martin, strani esperimenti di Netflix, ritor… - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? FUNKO 14753 POP BOBBLE: STAR WARS: E8 TLJ: KYLO REN ?? Prezzo in Offerta: 14,99€ ?? Sconto: 70% ?? Risparm… -