Spal | l’8 settembre allenamento aperto e amichevole contro l’Etrusca Portuense

LoSpallino.com

La Mantia (Getty Images) Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ora il tuo abbonamento. tutte le notizie diallenamento - ...... l'8 ottobre 2016, giocando in Nazionale (Polonia - Danimarca: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro); il secondo il 23 settembre 2017, giocando con il Napoli contro la... I risultati del Mi a l'ea dit, il gioco delle previsioni sulla SPAL 2022/2023