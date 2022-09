Sinner-Alcaraz oggi, US Open 2022: orario d’inizio, programma, tv, streaming (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, la sfida si rinnova. Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon e la finale dell’ATP 250 di Umago, confronti tutti e due vinti dall’altoatesino, arriva il terzo capitolo del 2022 di quella che viene da tutti preannunciata come la sfida del futuro nel tennis mondiale. Non facile l’approdo dell’azzurro ai quarti, dato che ha dovuto rimontare uno svantaggio di 1-3 nel quinto set contro il bielorusso Ilya Ivashka; va però detto che Jannik ha vinto 20 degli ultimi 23 punti in questa fattispecie, sfoderando la testa di un campione. Il murciano, dal canto suo, si è anch’egli ritrovato per la prima volta in difficoltà contro il croato Marin Cilic, battuto anch’egli al quinto. Il match in questione è terminato alle 2:24 di New York, un fatto inusuale per lui, ed è stato anche molto intenso. Sarà una notte tutta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 settembre 2022) Jannikcontro Carlos, la sfida si rinnova. Dopo gli ottavi di finale di Wimbledon e la finale dell’ATP 250 di Umago, confronti tutti e due vinti dall’altoatesino, arriva il terzo capitolo deldi quella che viene da tutti preannunciata come la sfida del futuro nel tennis mondiale. Non facile l’approdo dell’azzurro ai quarti, dato che ha dovuto rimontare uno svantaggio di 1-3 nel quinto set contro il bielorusso Ilya Ivashka; va però detto che Jannik ha vinto 20 degli ultimi 23 punti in questa fattispecie, sfoderando la testa di un campione. Il murciano, dal canto suo, si è anch’egli ritrovato per la prima volta in difficoltà contro il croato Marin Cilic, battuto anch’egli al quinto. Il match in questione è terminato alle 2:24 di New York, un fatto inusuale per lui, ed è stato anche molto intenso. Sarà una notte tutta ...

