Scholz: la Germania passerà l'inverno nonostante errori di Merkel (Di mercoledì 7 settembre 2022) Grazie ai preparativi del governo la Germania affronta tranquillal'inverno nonostante le tensioni sul fronte energetico, ha dettoil cancelliere tedesco Olaf Scholz ai deputati del Bundestag,attaccando ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Grazie ai preparativi del governo laaffronta tranquillal'le tensioni sul fronte energetico, ha dettoil cancelliere tedesco Olafai deputati del Bundestag,attaccando ...

Agenzia_Ansa : Scatta la solidarietà franco-tedesca sull'energia. Gas francese verso la Germania, elettricità prodotta in Germania… - TgLa7 : ++ Patto #Macron-#Scholz: 'Esporteremo #gas verso la Germania' ++ Berlino produrrà più elettricità e sarà solidale… - bellogatto1 : RT @yattamau: Massiccia manifestazione in #Germania contro il governo di Olaf Scholz. Chiedono la revoca delle #sanzioni contro la #Russia… - _fiorucci : RT @yattamau: Massiccia manifestazione in #Germania contro il governo di Olaf Scholz. Chiedono la revoca delle #sanzioni contro la #Russia… - Lorenzomonfreg : #Germania #Scholz attacca opposizione Cdu-Csu: 'per anni avete bloccato rinnovabili e ogni singolo impianto eolico'… -