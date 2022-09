Sampdoria | slitta l’esordio di Winks | indietro sul piano fisico La situazione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladovrà ancora aspettare prima di vedere in campo il neo acquisto: il centrocampista non è ancora pronto Non è ancora arrivato il momento di Harry. Il neo centrocampista della, infatti, non ci sarà contro il Milan. Il calciatore in prestito dal Tottenham continua a lavorare in palestra e a sottoporsi a innovative terapie alla caviglia, già operata nel 2018, che ha ripreso a fargli male. Non solo il problema alla caviglia frena. Rispetto agli altri blucerchiati èsuldella condizione fisica, avendo giocato poco. Per questo motivo la, prima di buttarlo nella mischia, vuole essere certa di non rischiare un infortunio più grave e un conseguente stop più lungo. La strategia del club ...