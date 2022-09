REAL MADRID, 33 PASSAGGI PER IL 3-0 DI HAZARD (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chiamatele, se volete, statistiche. Ma sono emozioni, al di là dei numeri. Celtic-REAL MADRID, prima giornata dei gironi della Champions 2022-23, probabilmente non passerà alla storia come tutte le partite ad eliminazione diretta giocate dai blancos nella scorsa edizione, ma i campioni d’Europa hanno voluto bagnare l’esordio con un piccolo record: 33 PASSAGGI per arrivare al gol, roba da brividi se ci pensiamo, ma soprattutto se la guardiamo. La rete in questione è quella del definitivo 0-3 REALizzata da Eden HAZARD. CELTIC-REAL MADRID 0-3, HAZARD IN GOL DOPO 33 PASSAGGI Gli highlights ci mostrano soltanto la parte finale: Toni Kroos mette la palla sul secondo palo, Carvajal appoggia al volo per HAZARD che insacca ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 7 settembre 2022) Chiamatele, se volete, statistiche. Ma sono emozioni, al di là dei numeri. Celtic-, prima giornata dei gironi della Champions 2022-23, probabilmente non passerà alla storia come tutte le partite ad eliminazione diretta giocate dai blancos nella scorsa edizione, ma i campioni d’Europa hanno voluto bagnare l’esordio con un piccolo record: 33per arrivare al gol, roba da brividi se ci pensiamo, ma soprattutto se la guardiamo. La rete in questione è quella del definitivo 0-3izzata da Eden. CELTIC-0-3,IN GOL DOPO 33Gli highlights ci mostrano soltanto la parte finale: Toni Kroos mette la palla sul secondo palo, Carvajal appoggia al volo perche insacca ...

elchiringuitotv : ?? VINI-BENZEMA-VALVERDE ? ?? XI DEL Real MADRID (VS. Celtic) #UCL ?? YT: - SkySport : ULTIM'ORA REAL MADRID Lesione muscolare alla coscia destra per #Benzema L'infortunio nella sfida di Champions cont… - gippu1 : Allenatori che hanno sconfitto in campionato José #Mourinho con almeno 4 gol di scarto: - Pep Guardiola (Barcellon… - C____Jimmy : RT @Rnaples7: Tutto bellissimo, meraviglioso, romantico, speciale, memorabile, sontuoso, straordinario, ma sabato alle 15 c’è lo Spezia al… - Rnaples7 : Tutto bellissimo, meraviglioso, romantico, speciale, memorabile, sontuoso, straordinario, ma sabato alle 15 c’è lo… -