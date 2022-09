Quattordicenne muore dopo un malore su un campo di calcio (Di mercoledì 7 settembre 2022) Morto dopo cinque giorni di agonia il 14enne colto da infarto mentre stava facendo una prova per entrare in una squadra di calcio. Il ragazzo di Verolavecchia aveva smesso di giocare qualche anno fa, poi la voglia di tornare sul campo. Venerdì... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 settembre 2022) Mortocinque giorni di agonia il 14enne colto da infarto mentre stava facendo una prova per entrare in una squadra di. Il ragazzo di Verolavecchia aveva smesso di giocare qualche anno fa, poi la voglia di tornare sul. Venerdì...

pattycalca77 : La strage degli innocenti. Io spero che qualcuno prima o poi ve la faccia pagare cara e salata, maledetti criminali. - News24_it : Quattordicenne muore 5 giorni dopo un malore in campo - iconanews : Quattordicenne muore 5 giorni dopo un malore in campo - TgrRai : Brescia, quattordicenne muore 5 giorni dopo un malore in campo. Era stato ricoverato venerdì scorso per un arresto… - infoitinterno : Quattordicenne italiano precipita dal sentiero e muore sulle montagne svizzere, altri due gravi -