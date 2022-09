Pamela Prati nel cast del GF Vip 7: “Il gioco è proprio questo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle ultime settimane, si era parlato del possibile ritorno di Pamela Prati al Grande Fratello Vip 7. Gli indizi diffusi da Alfonso Signorini avevano già messo i fan sulla buona strada, però, la conferma ufficiale è arrivata solo di recente. È stata la diretta interessata a parlarne in un’intervista per il settimanale Chi. A sei anni di distanza e dopo una squalifica indimenticabile, ha deciso di dare una seconda possibilità al reality di Canale 5. Nelle sue dichiarazioni, la vippona ha anche parlato del desiderio di trovare l’amore nella Casa. GF Vip 7, Pamela Prati pronta a mettersi in gioco: “Mi piacerebbe farmi degli amici” La notizia che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata: Pamela Prati sarà una delle protagoniste della nuova edizione del Grande ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle ultime settimane, si era parlato del possibile ritorno dial Grande Fratello Vip 7. Gli indizi diffusi da Alfonso Signorini avevano già messo i fan sulla buona strada, però, la conferma ufficiale è arrivata solo di recente. È stata la diretta interessata a parlarne in un’intervista per il settimanale Chi. A sei anni di distanza e dopo una squalifica indimenticabile, ha deciso di dare una seconda possibilità al reality di Canale 5. Nelle sue dichiarazioni, la vippona ha anche parlato del desiderio di trovare l’amore nella Casa. GF Vip 7,pronta a mettersi in: “Mi piacerebbe farmi degli amici” La notizia che tutti stavano aspettando è finalmente arrivata:sarà una delle protagoniste della nuova edizione del Grande ...

trash_italiano : Pamela Prati sarà ufficialmente una concorrente del #GFVIP. A rivelarlo lei stessa sul settimanale Chi. - trash_italiano : Secondo Fanpage, l’accordo tra Mediaset e Pamela Prati prevede la rinuncia alla causa avviata dalla showgirl. Il ca… - ehiaguilera : RT @zitt0p3latoh: Io da Pamela Prati oltre al trash e alla storia di Mark, mi aspetto un percorso in stile Rosalinda Cannavò. Ovvero che en… - IsaeChia : #GfVip 7, Pamela Prati sogna di innamorarsi nella Casa: “Voglio un uomo con la U maiuscola! Non so chi siano gli al… - instaNewsIT : Ritorna Pamela Prati al #gfvip -