Nomi che iniziano con la T e loro significato (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra i Nomi che iniziano con la lettera T spicca sicuramente Tommaso, che da anni è ormai stabilmente nella decina di Nomi più scelti dai genitori italiani per i propri figli; nel 2020 il nome si trovava infati al sesto posto, con 4308 occorrenze. Altrettanto diffusa in Italia anche la sua variante inglese, Thomas, mentre tra gli altri Nomi più popolari che iniziano con questa lettera troviamo senza dubbio Teresa, portato da diverse sante e il cui onomastico, in effetti, cade in diversi giorni dell’anno proprio in virtù del grande numero di sante e beate ricordate dal calendario cristiano. Ecco una lista di alcuni dei Nomi che iniziano con la lettera T, per i genitori che desiderano conoscere il significato del nome attribuito al loro ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tra ichecon la lettera T spicca sicuramente Tommaso, che da anni è ormai stabilmente nella decina dipiù scelti dai genitori italiani per i propri figli; nel 2020 il nome si trovava infati al sesto posto, con 4308 occorrenze. Altrettanto diffusa in Italia anche la sua variante inglese, Thomas, mentre tra gli altripiù popolari checon questa lettera troviamo senza dubbio Teresa, portato da diverse sante e il cui onomastico, in effetti, cade in diversi giorni dell’anno proprio in virtù del grande numero di sante e beate ricordate dal calendario cristiano. Ecco una lista di alcuni deichecon la lettera T, per i genitori che desiderano conoscere ildel nome attribuito al...

