(Di mercoledì 7 settembre 2022) Leggenda vuole che una volta, a Trigoria, chiesero a Falcao (brasiliano che preferiva il pragmatismo all’estetica fine a sé stessa) se sapesse palleggiare lungo tutto il campo avanti e indietro. Paulo Roberto accettò la sfida, percorse il terreno di giocomai far toccare il pallone a terradiché si fermò e disse: «Ma non è così che si vince». È superfluo ricordare che in quella squadra militava anche Carlo. Ieri sera –ricordato dall’edizione on line di Rivista Undici (con tanto di video) – il Madrid ha vinto 3-0 sul campo del Celtic e il terzo gol lo ha segnato in un modo che potremmo definire pocoano. Hazard ha segnatoche il real ha tenuto palla per un minuto e 36 secondi di fila e ha collezionato 33...

Milli19751 : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - sportface2016 : #Napoli, #Mertens torna in città con il figlio Ciro nel giorno della sfida al Liverpool | FOTO - eyepine77 : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - anna113tk : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… - Marcellinosuper : RT @PBerizzi: L'allenatore Roberto De Zerbi rifiuta la panchina che fu di Sinisa Mihajlovic esonerato dal Bologna. 'Avrei accettato solo se… -

IlNapolista

Per il giornale madrileno Benzema salterà la gara con il Maiorca, è in forte dubbio per la partita di Champions League di mercoledì prossimo contro il Lipsia, ma ci saràderby di domenica 18 in ...Delusione, ma anche spiragli di ottimismo per quanto mostratosecondo tempo dalla squadra, che con Weston McKennie ha accorciato le distanze (per il definitivo 2 - 1) al cospetto di un avversario ... Nel calcio senza identità di Ancelotti si fa gol in contropiede come dopo 33 passaggi - ilNapolista Con l'accusa di lesioni aggravate, il giudice di Lanciano (Chieti) Teresa Pesca ha condannato quattro sportivi che il 16 maggio 2016 aggredirono il portiere della squadra avversaria durante la gara fi ...L'Ascoli ha deciso di correre ai ripari dopo la frattura all'ulna sinistro di Nicola Leali nei minuti finali del match con il Cittadella a causa dello scontro con Mamadou Tounkara. Il direttore sporti ...