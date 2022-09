Meghan Markle tiene il discorso in pubblico, ma l’outfit dice più delle parole (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il principe Harry e Meghan Markle sono tornati nel Regno Unito. La loro visita non ha previsto nessun incontro con il principe William e Kate Middleton e neppure un appuntamento con la regina Elisabetta. Occhi puntati, però, sul discorso che la duchessa di Sussex ha tenuto da sola sul palco del One Young World Summit a Manchester. La moglie del principe Harry ha tenuto un discorso alla Bridgewater Hall di Manchester rivolgendosi ai giovani leader del mondo. Il look rosso fuoco ha conquistato moltissimi fan, soprattutto i più attenti alle scelte modaiole della Markle, che ha imposto la propria presenza con un outfit che non passava di certo inosservato. AnsaNon sembra aver convinto allo stesso modo, però, il discorso basato sul tema dell’uguaglianza di genere. I tabloid inglesi, ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il principe Harry esono tornati nel Regno Unito. La loro visita non ha previsto nessun incontro con il principe William e Kate Middleton e neppure un appuntamento con la regina Elisabetta. Occhi puntati, però, sulche la duchessa di Sussex ha tenuto da sola sul palco del One Young World Summit a Manchester. La moglie del principe Harry ha tenuto unalla Bridgewater Hall di Manchester rivolgendosi ai giovani leader del mondo. Il look rosso fuoco ha conquistato moltissimi fan, soprattutto i più attenti alle scelte modaiole della, che ha imposto la propria presenza con un outfit che non passava di certo inosservato. AnsaNon sembra aver convinto allo stesso modo, però, ilbasato sul tema dell’uguaglianza di genere. I tabloid inglesi, ...

vogue_italia : “Nessuno sapeva come gestirli”: Meghan Markle e Mariah Carrey hanno molto di più in comune di quel si pensi ? - InsertoMagazine : Meghan Markle sbaglia tutto e imbarazza Harry. Meghan Markle debutta nel suo tour britannico con Harry indossando u… - infoitcultura : Meghan Markle in Germania col top in maglia: il look panna nasconde un omaggio prezioso a Lady Diana - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra, toccata (in Inghilterra) e fuga (in Germania) - infoitcultura : Il royal look del giorno. Meghan Markle in Germania, outfit da power woman -