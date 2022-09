Ludogorets-Roma, Simundza: “Affrontiamo una squadra forte e un grande allenatore” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Domani incontriamo una grande squadra, con un grande allenatore in panchina. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come mantenere il più alto livello possibile. Ci servono coraggio e fiducia per giocare e provare a competere contro la Roma”. Lo ha detto l’allenatore del Ludogorets Ante Simundza nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Roma in quella che è la prima giornata della fase a gironi di Europa League. E ancora: “Dal primo giorno ho dichiarato che non ci interessa contro chi giochiamo, proviamo a vincere la partita contro chiunque. La Roma ha grande qualità e gioca in uno dei campionati migliori d’Europa, ma non cambierà il modo di pensare. Non so cosa porterà la partita, ma la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Domani incontriamo una, con unin panchina. Dobbiamo pensare a noi stessi, a come mantenere il più alto livello possibile. Ci servono coraggio e fiducia per giocare e provare a competere contro la”. Lo ha detto l’delAntenella conferenza stampa della vigilia del match contro lain quella che è la prima giornata della fase a gironi di Europa League. E ancora: “Dal primo giorno ho dichiarato che non ci interessa contro chi giochiamo, proviamo a vincere la partita contro chiunque. Lahaqualità e gioca in uno dei campionati migliori d’Europa, ma non cambierà il modo di pensare. Non so cosa porterà la partita, ma la ...

