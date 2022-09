L’Équipe – Trasferimenti | Il Lorient ha ufficializzato l’arrivo di Yoann Cathline Guingamp

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 7 settembre 2022) 2022-09-05 22:36:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta: Incarna l’ultima assunzione dell’estate bretone. Come previsto,è di. Dopo la visita medica della mattinata, il giovane eccentrico attaccante 20enne ha firmato lunedì per Les Merlus, con il quale è ora sotto contratto fino al 2027. In cambio ilincasserà 2,7 milioni di euro (+1 milione di euro). bonus) per il suo giocatore. FCL e EAG avevano già negoziatodel nazionale francese under 20 nelle ultime ore della finestra di mercato, senza trovare un accordo. È stato solo un rinvio da quandoè arrivata nel Morbihan come una recluta jolly. Non potrà schierarsi contro ...