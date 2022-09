“La Partita del Cuore 2022” | dove vederla e gli ospiti | tutte le curiosità

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Ladel, giunta alla sua 31esima edizione, come ogni anno vede la Nazionale Cantanti scontrarsi con il Charity Team con un unico obiettivo: raccogliere fondi a favore de La Meridiana Società Cooperativa Sociale, che si occupa di persone affette da Alzheimer, e del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Dopo la breve parentesi su Canale 5, l’edizionedelladeltorna in casa Rai: questa sera 7 settembre il match benefico andrà in onda nella prima serata di Rai 2, con Simona Ventura per la prima volta nel ruolo di conduttrice dell’evento. Lasi giocherà presso l’U-Power Stadium di Monza. Vediamo insieme chi sono glide Ladel...