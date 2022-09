In arrivo un attacco speculativo ai nostri Btp decennali? Secondo me è ora di farsi sentire (Di mercoledì 7 settembre 2022) Appena dopo Ferragosto il Financial Times ha pubblicato una notizia che avrebbe dovuto far sudar freddo tutti i nostri politici, sia di area governativa che parlamentare. Quale notizia? Quella (per noi italiani) fortemente urticante che alcuni importanti fondi speculativi globali, ubicati chissà dove (magari anche nella nostra fraterna Europa), si preparano a prendere di mira i nostri Btp decennali nel solito modo. Chi è esperto sa già di cosa parlo: le strabilianti operazioni speculative nelle quali questi “maghi” della finanza guadagnano milioni (o miliardi) anche quando i valori scendono. Qualcuno si ricorderà certamente qual è stato il “volano” che ha “affondato” nel 2008 la Lehman Brothers americana: i “Subprime Mortgages”, cioè i “mutui spazzatura” che venivano dati praticamente a chiunque li chiedesse, anche a chi era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Appena dopo Ferragosto il Financial Times ha pubblicato una notizia che avrebbe dovuto far sudar freddo tutti ipolitici, sia di area governativa che parlamentare. Quale notizia? Quella (per noi italiani) fortemente urticante che alcuni importanti fondi speculativi globali, ubicati chissà dove (magari anche nella nostra fraterna Europa), si preparano a prendere di mira iBtpnel solito modo. Chi è esperto sa già di cosa parlo: le strabilianti operazioni speculative nelle quali questi “maghi” della finanza guadagnano milioni (o miliardi) anche quando i valori scendono. Qualcuno si ricorderà certamente qual è stato il “volano” che ha “affondato” nel 2008 la Lehman Brothers americana: i “Subprime Mortgages”, cioè i “mutui spazzatura” che venivano dati praticamente a chiunque li chiedesse, anche a chi era ...

