"I Bambini non portano felicità", parola (che fa discutere) di una mamma (Di mercoledì 7 settembre 2022) Abbiamo fatto molta fatica per uscire da quel pensiero critico e dominante, che persiste ancora oggi, che vede con sospetto una donna che sceglie di non avere Bambini. Ma non abbiamo smesso, però, di giudicare tutte quelle mamme che ammettono che, se tornassero indietro, non abbraccerebbero più la maternità. Perché è appurato che quando qualcuno osa pronunciare quel pensiero ad alta voce è destinato a scatenare una pioggia di critiche e di dissensi che si abbatte prepotentemente su quelle parole. Perché sembra così innaturale, per una donna, non sentire suo quello che gli esperti chiamano istinto materno. Sembra così strano che dopo aver partorito una mamma non si senta soddisfatta del ruolo che ricopre, non si senta felice. Eppure accade. È successo anche a Corinne Maier, psicanalista, economista e scrittrice francese che ha dichiarato senza mezzi ...

