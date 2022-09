Gas: apre in rialzo ad Amsterdam a 246 euro (+2,7%) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Apertura in rialzo sul mercato di Amsterdam per il gas. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano in europa, avanzano del 2,7% a 246,4 euro al megawattora nel corso delle prime contrattazioni, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 settembre 2022) Apertura insul mercato diper il gas. I future Ttf, benchmark del prezzo del metano inpa, avanzano del 2,7% a 246,4al megawattora nel corso delle prime contrattazioni, ...

lucianonobili : Sul tetto al prezzo del gas è cruciale ruolo Europa: ci vuole lo spirito del Recovery, l’idea di un destino comune.… - Radio1Rai : #Gas Von der Leyen avverte “Prepariamoci allo stop totale delle forniture dalla Russia”. Che scenari apre questa po… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Gas: apre in rialzo ad Amsterdam a 246 euro (+2,7%): Toccato massimo di 247 euro in avvio con chiusura Nord Stream https:… - fisco24_info : Gas: apre in rialzo ad Amsterdam a 246 euro (+2,7%): Toccato massimo di 247 euro in avvio con chiusura Nord Stream - ItalianPolitics : Caspita, adesso anche la #Norvegia (che è nella NATO, quindi non è putinista) “apre” al possibile tetto dei prezzi… -