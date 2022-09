Covid, la curva in moderato ma continuo rallentamento: i dati Comune per Comune (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.835 i nuovi casi Covid rilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, con un tasso di incidenza pari a 163 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,63 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni): è quanto emerge dal consueto report predisposto da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana e? pari a -233, ovvero -11% (la scorsa settimana presentava -148 nuovi casi, pari a -7% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti e? diminuita ed e? pari a 262 contro i 295 della scorsa settimana. Indice di replicazione diagnostica (RDt) L’andamento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) appare coerente con i ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Sono 1.835 i nuovi casirilevati in provincia di Bergamo nella settimana dal 31 agosto al 6 settembre, con un tasso di incidenza pari a 163 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 1,63 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni): è quanto emerge dal consueto report predisposto da Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale di ATS Bergamo. Lo scostamento rispetto alla precedente settimana e? pari a -233, ovvero -11% (la scorsa settimana presentava -148 nuovi casi, pari a -7% rispetto alla settimana precedente). Negli ultimi 7 giorni la media giornaliera dei casi incidenti e? diminuita ed e? pari a 262 contro i 295 della scorsa settimana. Indice di replicazione diagnostica (RDt) L’andamento dell’indice di replicazione diagnostica (RDt) appare coerente con i ...

