Contatti in corso tra il Chelsea e il sostituto di Tuchel!

In seguito alla forte decisione presa in mattinata, che ha visto Thomas Tuchel esser sollevato dal proprio ruolo di allenatore del Chelsea, il club londinese è chiaramente al lavoro per trovare il prima possibile un sostituto a cui affidare la panchina. Stando a quanto riportato dai più noti esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio e Fabrizio Romano, il nome in cima alla lista dei desideri dei blues sarebbe quello di Graham Potter. Attualmente alla guida del sorprendente Brighton, capace di collezionare ben 13 punti nelle prime 6 giornate di Premier League con prestazioni di alto livello come quella offerta ad Old Trafford nella vittoria all'esordio. Potter Chelsea Brighton Essendo Potter per l'appunto il tecnico del Brighton, e quindi attualmente sotto contratto, il Chelsea ha dovuto ...

