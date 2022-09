BALHAR? | Notti bianche | video mapping | degustazioni | visite speciali al Duomo di Monreale

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Vivere il complesso abbaziale dinel suo enorme rivolo di letture differenti, arrivare fin lassù dove il Cristo Pantocratore ti accarezza con lo sguardo. È un’esperienza nuova, immersiva, stupefacente quella che si potrà provare adal 7 al 10 settembre.A? tra sogno e meraviglia si srotolerà trae esperienze a 360 gradi, per offrire ai visitatori il complesso monumentale di Santa Maria La Nova in maniera inedita, ma soprattutto un unicum, così come tratteggiato nel sito seriale protetto dall’Unesco.A? è l’evento organizzato da Coopculture che annoderà e metterà in dialogo un patrimonio centenario di inestimabile valore con tecnologie di ultimissima generazione ...