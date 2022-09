A Monreale torna il “sogno di Guglielmo” | video mapping | degustazioni e visite speciali

GiornCittadino : Torna AlturEstival, dal 18 settembre al 6 novembre tra il Castellaccio di Monreale e le Madonie -

Monreale Press

Giulianoindietro e si dirige verso via De Blasi. Là, dopo il cinema, sa esserci un bar, il ... Se ne occuperà, per i Carabinieri, il capitano Basile, della tenenza diseguendo l'indagine ...a casa il piccolo G., 9 anni, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale dei Bambini di Palermo, dopo aver ingerito del metadone datogli in strada da qualcuno. ... “Balhara”, a Monreale torna il video mapping “Il sogno di Guglielmo” MONREALE, 7 settembre – E’ stata esattamente ciò che voleva essere nelle intenzioni, ciò che voleva essere alla vigilia. Una serata simpatica, all’insegna della musica, della goliardia e soprattutto d ...MONREALE, 6 settembre – Il consiglio d’istituto della scuola Morvillo, su proposta del collegio dei Docenti, ha deliberato il calendario e le modalità d’avvio del nuovo anno scolastico.