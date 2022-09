Venezia 2022: Harry Styles ha davvero sputato addosso a Chris Pine? (VIDEO) (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano le controversie relative al cast di Don't Worry Darling: secondo i fan Harry Styles avrebbe sputato addosso a Chris Pine durante la premiere del nuovo film di Olivia Wilde. La primiere di Don't Worry Darling ha avuto luogo durante la sesta giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2022 e secondo i fan, che hanno analizzato il VIDEO da più angolazioni, Harry Styles avrebbe sputato addosso Chris Pine prima di sedersi accanto a lui per la proiezione del film che uscirà il 22 settembre nei cinema italiani. La premiére di Don't Worry Darling a Venezia è indubbiamente stata la più controversa finora: dalle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 6 settembre 2022) Continuano le controversie relative al cast di Don't Worry Darling: secondo i fanavrebbedurante la premiere del nuovo film di Olivia Wilde. La primiere di Don't Worry Darling ha avuto luogo durante la sesta giornata della Mostra del Cinema die secondo i fan, che hanno analizzato ilda più angolazioni,avrebbeprima di sedersi accanto a lui per la proiezione del film che uscirà il 22 settembre nei cinema italiani. La premiére di Don't Worry Darling aè indubbiamente stata la più controversa finora: dalle ...

