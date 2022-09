Svelata la nuova RTX 4080 Founder Edition, trapelano le prime immagini e sembra spettacolare (Di martedì 6 settembre 2022) Si sta facendo vedere in rete la nuova scheda video NVIDIA GeForce RTZ 4080 Founder Edition, o almeno si presume che si tratti di questo dispositivo hardware, tanto atteso da tutto il popolo tecnologico. GeForce-RTX 4040 – Computermagazine.itA rendere nota la fotografia di quella che sembrerebbe essere la scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 FE, il profilo Twitter di tale KittiYukko che notoriamente sembra essere molto ferrato circa le anticipazioni su questo tipo di dispositivi tecnologici. Sebbene non siano stati comunicati dettagli ufficiali circa le specifiche tecniche della nuova scheda video, che oltretutto non è ancora stata nemmeno presentata, si nota comunque un grande cambiamento rispetto ai modelli precedenti. In particolare quello che si ... Leggi su computermagazine (Di martedì 6 settembre 2022) Si sta facendo vedere in rete lascheda video NVIDIA GeForce RTZ, o almeno si presume che si tratti di questo dispositivo hardware, tanto atteso da tutto il popolo tecnologico. GeForce-RTX 4040 – Computermagazine.itA rendere nota la fotografia di quella che sembrerebbe essere la scheda video NVIDIA GeForce RTXFE, il profilo Twitter di tale KittiYukko che notoriamenteessere molto ferrato circa le anticipazioni su questo tipo di dispositivi tecnologici. Sebbene non siano stati comunicati dettagli ufficiali circa le specifiche tecniche dellascheda video, che oltretutto non è ancora stata nemmeno presentata, si nota comunque un grande cambiamento rispetto ai modelli precedenti. In particolare quello che si ...

trash_italiano : ?? SPOILER #SKAMITALIA5 ?? Svelata una delle tematiche della nuova stagione! - ilgiornaledgt : Nuova Ferrari SUV Purosangue: svelata la data della presentazione - megamodo : È stata svelata al pubblico in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini al Misano World Ci… - infoitcultura : One Piece 1059: svelata l'impressionante nuova taglia di un villain importante [SPOILER] - infoitcultura : Rick and Morty è stato rimandato, svelata la nuova data di uscita della sesta stagione -