Sondaggi elettorali Swg, in crescita FdI, M5S e Azione/IV, perde consenso il PD (Di martedì 6 settembre 2022) Il periodo in cui è fatto divieto di realizzare Sondaggi, come comanda la legge sulla par condicio, si avvicina, e proprio per questo gli ultimi Sondaggi elettorali dei vari istituti acquistano particolare valore. Il trend sembra essere chiaro. A fronte di un centrodestra sempre molto forte, in cui Fratelli d’Italia acquista consenso a danno degli alleati, il centrosinistra non riesce a catalizzare il voto di chi si oppone a un futuro governo Meloni. Anzi. Le due principali formazioni al di fuori dai poli, Movimento 5 Stelle e Azione/Italia Viva, sono in crescita. Secondo la rilevAzione di Swg il primo sale dall’11,6% all’11,9% e il secondo dal 6,8% al 7,2%, superando Forza Italia, in discesa di tre decimali al 6,7%. Anche ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 6 settembre 2022) Il periodo in cui è fatto divieto di realizzare, come comanda la legge sulla par condicio, si avvicina, e proprio per questo gli ultimidei vari istituti acquistano particolare valore. Il trend sembra essere chiaro. A fronte di un centrodestra sempre molto forte, in cui Fratelli d’Italia acquistaa danno degli alleati, il centrosinistra non riesce a catalizzare il voto di chi si oppone a un futuro governo Meloni. Anzi. Le due principali formazioni al di fuori dai poli, Movimento 5 Stelle e/Italia Viva, sono in. Secondo la rilevdi Swg il primo sale dall’11,6% all’11,9% e il secondo dal 6,8% al 7,2%, superando Forza Italia, in discesa di tre decimali al 6,7%. Anche ...

