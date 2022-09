Scienziati anti catastrofisti: “Nessuna risposta al nostro invito a confronto pubblico” (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) – Nessuna risposta all’invito a un “pubblico confronto scientifico” tra Scienziati ‘catastrofisti’ e ‘anti-catastrofisti’, proposto il 13 agosto scorso dai promotori della petizione “Non c’è emergenza climatica”, che avevano sfidato i promotori dell’Appello per il Clima a un dibattito pubblico, in “una sede istituzionale o politica”. Nell’invito si indicava come termine temporale per “accettare la sfida” la fine di agosto. “Con molto rammarico gli scriventi professori promotori della petizione prendono atto che il confronto scientifico non è stato accettato come, del resto, avviene da sempre”, si legge in un comunicato del gruppo, formato da otto docenti: Uberto ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 6 settembre 2022) (Adnkronos) –all’a un “scientifico” tra’ e ‘’, proposto il 13 agosto scorso dai promotori della petizione “Non c’è emergenza climatica”, che avevano sfidato i promotori dell’Appello per il Clima a un dibattito, in “una sede istituzionale o politica”. Nell’si indicava come termine temporale per “accettare la sfida” la fine di agosto. “Con molto rammarico gli scriventi professori promotori della petizione prendono atto che ilscientifico non è stato accettato come, del resto, avviene da sempre”, si legge in un comunicato del gruppo, formato da otto docenti: Uberto ...

