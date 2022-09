Orsa uccisa in Trentino, viene da chiedersi se sia normale morire ‘di routine’ (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la triste vicenda di Daniza, nel 2014, un’altra Orsa viene uccisa in Trentino. L’Orsa F43 è morta in una trappola-tubo, dopo essere stata narcotizzata, perché si voleva sostituire il radiocollare che già aveva. La vicenda segue ad un’altra recente morte di una giovane orsetta in un presunto incidente stradale, dove il pirata della strada se ne è andato dopo l’investimento; peraltro vale la pena ricordare che il codice penale identifica tale comportamento come omissione di soccorso, anche se si tratta di un animale. Ma il fatto di oggi è ben più grave, se si pensa che l’Orsa F43 è morta per intervento diretto dell’uomo. La povera Orsa era entrata nelle mire del servizio forestale, che “doveva” a tutti i costi prelevarla per sostituire il radiocollare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo la triste vicenda di Daniza, nel 2014, un’altrain. L’F43 è morta in una trappola-tubo, dopo essere stata narcotizzata, perché si voleva sostituire il radiocollare che già aveva. La vicenda segue ad un’altra recente morte di una giovane orsetta in un presunto incidente stradale, dove il pirata della strada se ne è andato dopo l’investimento; peraltro vale la pena ricordare che il codice penale identifica tale comportamento come omissione di soccorso, anche se si tratta di un animale. Ma il fatto di oggi è ben più grave, se si pensa che l’F43 è morta per intervento diretto dell’uomo. La poveraera entrata nelle mire del servizio forestale, che “doveva” a tutti i costi prelevarla per sostituire il radiocollare di ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Dopo due morti simili in pochi anni qualche malizioso pensiero può sorgere...' (Leggi) ? di @marcoianes #orsaF43 #trentin… - ilfattoblog : 'Dopo due morti simili in pochi anni qualche malizioso pensiero può sorgere...' (Leggi) ? di @marcoianes #orsaF43… - LoryC1973 : RT @OIPAItalia: Orsa uccisa in Trentino durante la cattura. OIPA: «Subito accesso agli atti per conoscere nel dettaglio quanto accaduto ed… - antfratini : Diamo un nome postumo a F43, uccisa dalla noncuranza (per non dire peggio) di chi se ne doveva occupare! #f43 #orsa… - SkyLaGatta : RT @OIPAItalia: Orsa uccisa in Trentino durante la cattura. OIPA: «Subito accesso agli atti per conoscere nel dettaglio quanto accaduto ed… -