Ndombele, ma che fai? Entra e spara la palla alle stelle (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo le brutte prestazioni contro Fiorentina e Lecce, l'ex Tottenham non ha dato il meglio di sè nemmeno contro la Lazio: al suo ingresso in campo al ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 settembre 2022) Dopo le brutte prestazioni contro Fiorentina e Lecce, l'ex Tottenham non ha dato il meglio di sè nemmeno contro la Lazio: al suo ingresso in campo al ...

GianMar06498053 : Prima linea da tirare per il #Napoli, dopo 5 partite. Mi viene da dire soltanto una cosa: pensate che #Spalletti an… - Frances52446069 : @enbusy Secondo me quando tornerà in condizione ndombele >>fabian ..ok che fabian fa cambi di gioco ed è bravissimo… - yashin_na : @CuoreIschitano @emilio_giuliano Ma lui non si è rivolto a tutti i tifosi napoletani, ma ad un gruppo in particolar… - TOSADORIDANIELA : RT @DribblingWorld: ???O?? ?? ?I?ETTO?E ??? #Ndombele? 'E' un po' fuori agonismo, ha grandi qualità ma si nota anche che fa fatica perchè gl… - Franciwinwar : @lordmaquac Esattamente. Ecco perché ho detto questo. Si è alto, ma chi ha detto che il Napoli non possa spendere 3… -