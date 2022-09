Napoli, i consigli del Liverpool ai propri tifosi: 'Non girate da soli in città e non indossate i nostri colori' (Di martedì 6 settembre 2022) Stanno facendo molto discutere i consigli che il Liverpool ha dato ai propri tifosi che hanno intenzione di andare a Napoli per godersi la partita... Leggi su calciomercato (Di martedì 6 settembre 2022) Stanno facendo molto discutere iche ilha dato aiche hanno intenzione di andare aper godersi la partita...

stebellentani : Questi consigli sono roba da matti. Napoli è una città normalissima. L’unico rischio se vanno in centro è che se ne… - sportli26181512 : Napoli, i consigli del Liverpool ai propri tifosi: 'Non girate da soli in città e non indossate i nostri colori': S… - cmdotcom : #Napoli, i consigli del #Liverpool ai propri tifosi: 'Non girate da soli in città e non indossate i nostri colori' - Roby___64 : @GaeWeAreAcMilan Ci sta dare consigli a scopo precauzionale, ma qui si è superata la soglia della decenza facendo p… - CallMarotta : RT @stebellentani: Questi consigli sono roba da matti. Napoli è una città normalissima. L’unico rischio se vanno in centro è che se ne inna… -