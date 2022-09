LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 5-3, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro è avanti di un break al quinto! (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Arriva stremato sull’ultimo rovescio Ivashka!! Due match point Sinner! 15-30 Trova grande profondità Ivashka e stecca Sinner. 0-30 Doppio fallo Ivashka! 0-15 PASSANTE CLAMOROSO!!! IN ARRETRAMENTO!! Spalle alla rete si coordina in maniera incredibile. 5-3 Sinner! A zero tiene il servizio! Splendido turno di battuta. 40-0 GRANDISSIMO DRITTO A SVENTAGLIO! Angolo irreale! Tre palle per il 5-3! 30-0 Spinge con il dritto, ma sbaglia il numero 73 al mondo. 15-0 Sbaglia Ivashka di rovescio. 4-3 break Sinner!! Colpo profondo e drop shot: l’altoatesino adesso è in vantaggio! 15-40 Non passa il dritto di Ivashka che ha rallentato tantissimo con il ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Arriva stremato sull’ultimo rovescio!! Due match point! 15-30 Trova grande profonditàe stecca. 0-30 Doppio fallo! 0-15 PASSANTE CLAMOROSO!!! IN ARRETRAMENTO!! Spalle alla rete si coordina in maniera incredibile. 5-3! A zero tiene il servizio! Splendido turno di battuta. 40-0 GRANDISSIMO DRITTO A SVENTAGLIO! Angolo irreale! Tre palle per il 5-3! 30-0 Spinge con il dritto, ma sbaglia il numero 73 al mondo. 15-0 Sbagliadi rovescio. 4-3!! Colpo profondo e drop shot: l’altoatesino adesso è in vantaggio! 15-40 Non passa il dritto diche ha rallentato tantissimo con il ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro si aggiudica il terzo set - #Sinner-Ivashka… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 3-1 US Open 2022 in DIRETTA: break di vantaggio per l’azzurro nel terzo - #Sinner-Ivas… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 1-1 US Open 2022 in DIRETTA: inizio equilibrato di terzo set - #Sinner-Ivashka… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 4-6 1-0 US Open 2022 in DIRETTA: break di vantaggio nel quinto! - #Sinner-Ivashka… - zazoomblog : LIVE Sinner-Ivashka 6-1 5-7 6-2 3-3 US Open 2022 in DIRETTA: subito contro-break piazzato da Sinner - #Sinner-Ivas… -