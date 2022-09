(Di martedì 6 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTredici disegni di legge, 107 interrogazioni, 12 ordini del giorno, 257 emendamenti. Parla coi numeri Sandrache questa mattina ha presentato il resoconto del lavoro svolto nei cinque anni trascorsi a palazzo Madama: “A me nessuno può dire che aho scaldato il“. Non teme confronti con i colleghi uscenti, lady Mastella e infatti consegna alla stampa quattro pagine word con le attività di tutti i parlamentari uscenti oggi ricandidati tra le province di Avellino, Benevento e Caserta: “Sono quella che ha fatto di più“. Per questo conta di tornarci, dopo il 26 settembre, nella Capitale. Anche se a Montecitorio. L’ostacolo principale? “Una legge elettorale truffa che unifica il voto per il proporzionale a quello per il maggioritario“. Da qui l’appello ai sanniti: “Votate per le persone, non per i ...

anteprima24 : ** La Lonardo attacca: 'Altri a Roma per scaldare il banco, non io. Rubano? Dov'è?' ** -

anteprima24.it

Da giornigli altri partiti (gli stessi che lo hanno costretto a questa corsa triste e ... a Benevento c'è un partito che chiederà un piacere personale, la rielezione di Sandra. Altre ...Erano 13 quattro anni fa, tra Camera e Senato, ridotti ora a dieci per gli addii di Sandra... è l'europarlamentare Fulvio Martusciello che ieri, non a caso,i transfughi azzurri. Il ... La Lonardo attacca: "Altri a Roma per scaldare il banco, non io. Rubano Dov'è" “Dalla conferenza stampa di NdC emerge con chiarezza un solo dato: Mastella non ha argomenti e allora “fa ammuina”. E nel farlo, come sua abitudine, manca di rispetto agli elettori prima ancora che ai ...Ieri nella chiesa di San Bartolomeo durante le celebrazioni per ricordare il Santo Patrono della città, Clemente Mastella non ha perso l’occasione per utilizzare politicamente la manifestazione. Infat ...